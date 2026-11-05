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Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba di sei anni che il 24 giugno 2014 fu scaraventata dall’ottavo piano di un edificio del Parco Verde di Caivano, a cui i servizi sociali di Lanciano hanno sottratto i figli, ha depositato una denuncia-querela alla Procura di Lanciano a cui chiede di fare luce su due episodi di lesioni subiti dal figlio minore di due anni all’interno della casa famiglia dove si trova attualmente.

Bimbi sottratti al papà di Fortuna, la denuncia di Pietro Loffredo: “Lesioni su mio figlio piccolo”

I tre bimbi erano stati allontanati dal padre e dalla madre il 17 settembre 2026 in esecuzione di un provvedimento contestato dai genitori, che avevano provveduto a sistemare una nuova abitazione dopo i rilievi effettuati sulla precedente dimora dai servizi sociali.

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La preoccupazione della famiglia è cresciuta dopo due avere riscontrato le lesioni che, viene sottolineato dai genitori, mai erano accaduti prima in ambito domestico: la prima risale al 23 ottobre 2026 mentre il secondo episodio è datato 3 novembre 2026, con una ferita al sopracciglio.

Attraverso la querela l’uomo chiede l’intervento urgente dell’autorità giudiziaria per disporre l’accesso immediato alla struttura, l’acquisizione delle relazioni di servizio e della documentazione sanitaria, il sequestro dei filmati di videosorveglianza e l’escussione del personale addetto alla vigilanza.

Nella denuncia si contestano i presupposti dell’allontanamento.