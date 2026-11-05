Durante i controlli della Polizia Municipale a Giugliano, nel corso della settimana è stato effettuato un controllo in orario notturno nei pressi di un noto locale, situato in pieno centro città. All’accesso è stato riscontrato che il locale veniva utilizzato per effettuare un pubblico intrattenimento senza le dovute autorizzazioni.
Ristorante in centro a Giugliano “girato” a discoteca, sigilli per il noto locale
In particolare vi era selezione all’ingresso con buttafuori regolarmente contrattualizzato, all’interno della corte esterna, di circa 250 mq, vi era una consolle, un DJ ed oltre settecento persone intente a ballare, numero esagerato rispetto allo spazio disponibile ed all’unica uscita dal sito.
Il Legale Rappresentante, 48 anni, per la violazione degli articoli 80 del Testo Unico Pubblica Sicurezza e 681 codice penale, ovvero utilizzava locali senza agibilità e senza le dovute autorizzazioni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L’intera struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo, apponendo i sigilli dopo aver atteso il deflusso in sicurezza di tutti gli avventori presenti, attraverso l’unico accesso presente.
Lo stesso è stato sanzionato anche per violazione dell’articolo 666 codice penale, ora depenalizzato, con la sanzione amministrativa di 516 euro, per pubblico intrattenimento senza la autorizzazione ed, inoltre, per pubblico intrattenimento senza la prescritta valutazione di impatto acustico, violazione punita con la sanzione amministrativa di 1.032 euro.