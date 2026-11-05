Si infila nel bagagliaio con il bimbo a bordo, fermato il ladro d’auto

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Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato della Questura di Asti ha deferito all’Autorità Giudiziaria un cittadino straniero, già noto alle forze dell’ordine, resosi responsabile dei reati di tentato furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta. L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta di soccorso giunta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un tentativo di furto d’auto in atto all’interno di un’area di parcheggio.

Secondo quanto ricostruito l’indagato, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva approfittato di un momento di distrazione dei proprietari del veicolo, intenti a riporre la spesa nel bagagliaio. L’uomo si era repentinamente introdotto nell’abitacolo dal lato guida, iniziando a frugare nel cruscotto alla ricerca di chiavi o oggetti di valore, senza accorgersi della presenza di un ragazzo seduto sul sedile posteriore.

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Sventato il furto d’auto

Il tempestivo e deciso intervento del padre del minore ha impedito che la situazione degenerasse, riuscendo a sventare il furto del mezzo e ad allontanarsi immediatamente insieme ai familiari per poi richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. La nota di ricerca diramata dalla Sala Operativa, basata sulla descrizione dettagliata fornita dalle vittime, ha consentito agli operatori di rintracciare in pochissimo tempo il sospettato all’interno di un esercizio commerciale nelle vicinanze.

L’uomo, noto agli uffici investigativi per precedenti specifici, ha assunto fin da subito un atteggiamento ostile, non collaborativo e aggressivo nei confronti degli agenti. Condotto presso gli uffici della locale Questura per gli accertamenti di rito, ha mantenuto una condotta oltraggiosa e minacciosa nei confronti del personale operante.

Alla luce degli elementi emersi, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di tentato furto aggravato, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata inoltre la sanzione amministrativa per ubriachezza manifesta, con la contestuale emissione dell’ordine di allontanamento dal centro urbano. L’episodio evidenzia l’importanza della tempestività delle segnalazioni da parte della cittadinanza e la costante efficacia del controllo del territorio assicurato dalle pattuglie della Polizia di Stato.