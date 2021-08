Un rapimento di un ragazzino di etnia serba sarebbe avvenuto questo pomeriggio in via Giovanni Amendola ad Afragola. Secondo le prime notizie trapelate un’auto, ferma in strada, avrebbe atteso l’arrivo del ragazzino con i genitori. L’auto, dopo aver caricato il bambino, sarebbe subito ripartita. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Durante questa operazione è stata anche tamponata un’auto parcheggiata in strada. Sul posto i Carabinieri e gli uomini del Commissariato di Afragola che stanno raccogliendo e testimonianze per stanno visionando le immagini delle telecamere negli esercizi commerciali per ricostruire la vicenda. Vi sarebbe un video che ha immortalato la scena.

