Blitz a San Pietro a Patierno, sorpreso con droga in strada

E’ finito nel mirino dei ‘fantasmi’ e per lui sono scattate le manette. Nuovo arresto a San Pietro per gli agenti della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vicequestore aggiunto Tommaso Pintauro e coordinati sul campo dall’ispettore Luca Boccia). Ad essere arrestato il 46enne Luigi Cacace, fratello di Antonio ucciso in un agguato ad Afragola nel 2016. Per il 46enne l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I poliziotti , con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi di osservazione in strada, hanno sorpreso Cacace nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente; il 46enne dopo aver prelevato qualcosa nel sottoscala di uno stabile, lo ha consegnato ad un uomo a bordo di un’auto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato Cacace trovandolo in possesso di 2 involucri di hashish, 4 bustine di marijuana e 740 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del sottoscala, altre 49 bustine di marijuana e 22 involucri di hashish; la sostanza stupefacente rinvenuta, del peso di circa 55 grammi circa di marijuana e 54 grammi di hashish, è stata sottoposta a sequestro.

Inoltre, gli agenti sono riusciti a bloccare anche uno degli acquirenti che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. La dimostrazione ‘sul campo’ che l’attività di monitoraggio sul territorio prosegue senza sosta