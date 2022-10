Blitz anticamorra a Pozzuoli, arrestate 6 persone all’alba

Blitz partito all’alba oggi a Pozzuoli, in provincia di Napoli: i militari dei Comando Provinciale stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti dei 6 persone, ritenute collegate alla camorra di Pozzuoli. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione è partita alle prime ore di oggi, 6 ottobre, sono in corso perquisizioni in diversi edifici e appartamenti.

Il boss si pente, la camorra si vendica sparando contro la pescheria del cugino a Pozzuoli – dall’archivio di Internapoli.it del 15/09

Dalle minacce su Tiktok ai fatti. Secondo gli investigatori il raid commesso l’altra notte contro la saracinesca della “Pescheria del mare Friggi e Fuggi” sarebbe una vendetta trasversale nei confronti del boss emergente neo pentito. Infatti il titolare della pescheria Pescheria del mare Friggi e Fuggi (estraneo ai fatti) è imparentato con Gennaro Alfano, da poco collaboratore di giustizia.

E per questo motivo che la cosca avrebbe preso di mira la pescheria del cugino. Ad Alfano già sono piovuto minacce su TiKToK. Nel frattempo hanno già preso misure di protezione per moglie, figli, genitori che sono an- dati via da Pozzuoli. I militari hanno acquisito anche le immagini dalle telecamere di video sorveglianza di alcune attività commerciali che sorgono nelle immediate vicinanze della pescheria, lungo via Miliscola. E le immagini non lasciano dubbi perché vi vedono chiaramente i pistoleri entrare in azione ed esplodere i colpi contro la saracinesca della pescheria. In totale sarebbero stati esplosi 9 colpi di arma da fuoco.

La scoperta è arrivata solo nella mattinata di ieri quando, verso le sette, il titolare ha trovato l’ingresso della sua pescheria crivellato dai proiettili e a terra i resti della pioggia di fuoco. Allertato il 112 sul posto sono giunti carabinieri del nucleo operativo, del reparto radiomobile e della stazione di Pozzuoli. Insieme ai militari della sezione investigazioni scientifiche di Napoli che hanno effettuato i rilievi del caso.