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Nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 ottobre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 24enne, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale dei Colli Aminei, hanno notato un’auto con a bordo una donna che si aggirava con fare circospetto.

Blitz in casa di un’insospettabile ai Colli Aminei, scoperti 6 kg di marijuana in casa

A quel punto è scattato il controllo. La conducente, identificata per la 25enne U.A.G., è stata bloccata mentre era ancora in auto. L’ispezione ha confermato i dubbi della polizia: all’interno della borsa appena ricevuta si trovava mezzo chilo di marijuana. La successiva perquisizione è stata immediatamente estesa all’abitazione della giovane donna.

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Ed è qui che è stato scoperto il grosso del carico: all’interno dell’appartamento sono stati scoperti e sequestrati altri 5 chili e mezzo di marijuana, insieme a un bilancino di precisione e a diverso materiale per il confezionamento delle dosi. Un quantitativo ingente che lascia presumere la destinazione al mercato della movida. Proseguono le indagini per risalire all’identità del centauro che ha effettuato la consegna.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.