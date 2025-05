PUBBLICITÀ

Soffocata da un boccone mentre è a cena al ristorante con il marito. Non c’è stato nulla da fare per una 54enne di Sorrento, giunta l’altra sera al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore in arresto cardiaco.

Boccone di traverso durante la cena col marito, morta 54enne di Sorrento

La donna è stata tempestivamente soccorsa. I medici hanno fatto il possibile per salvarla, riuscendo anche liberare le vie aeree e a ripristinare l’attività cardiaca ma le funzioni cerebrali della malcapitata erano già compromesse a causa della lunga ipossia causata dalla durata dell’arresto cardiaco.

Il marito della donna, una volta ricevuta la notizia della morte cerebrale della moglie, ha acconsentito al prelievo degli organi, effettuato martedì sera. Una fatalità ha cambiato irreversibilmente il destino di una coppia di Sorrento.

Doveva essere una serata diversa per i due coniugi. Una serata piacevole. I due sono in un ristorante di Nocera Inferiore per una cena. Improvvisamente la 54enne avrebbe iniziato a tossire, ad annaspare. Sembra che il marito non si sia accorto inizialmente che la moglie non riusciva a respirare perché un boccone le era andato di traverso.

Dalla tosse insistente alla morte cerebrale, il tragico destino della donna

Quando intuisce la gravità della situazione, l’uomo chiede aiuto, allerta i soccorsi, ma nel frattempo la moglie diventa paonazza finché smette di respirare e va in arresto cardiaco.

È una corsa contro il tempo. Il bolo si è incastrato nella trachea e solo quando la donna arriva in ambulanza, al pronto soccorso dell’Umberto I, i medici riescono a far espellere il boccone e ripristinare le funzioni cardiache. Ma è troppo tardi. Dopo l’accertamento di morte cerebrale della 54enne, effettuato dalla commissione preposta e durato sei ore, e una volta acquisito il consenso del marito, è stato dato avvio all’iter per il prelievo degli organi.

