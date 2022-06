Covid in Campania, dopo l’allarme di De Luca aumentano ancora i contagi: il bollettino

Sono 5.458 i positivi del giorno al Covid in Campania su 19.269 test effettuati per un indice di contagio pari al 28,3% in aumento di un punto rispetto al dato di ieri. Due i decessi. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 23 (+3 su ieri). Quelli di degenza ordinaria 361, in calo di 7 unità rispetto al dato di ventiquattro ore fa. (ANSA)

Covid, De Luca: “Teniamo gli occhi aperti se non vogliamo richiudere l’Italia”

“Sul Covid io sono sulla linea della prudenza. Noi abbiamo quasi dieci volte più contagi rispetto allo scorso anno, nonostante la campagna di vaccinazione. È vero che c’è una minore aggressività del virus, abbiamo molti meno ricoveri in terapie intensive e negli ospedali, ma è altrettanto vero che se i numeri crescono di 10 o 20 volte, cresceranno anche le situazioni di gravità sanitaria”. Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha parlato della situazione sanitaria in Campania a margine dell’evento di presentazione della ricerca promossa da Svimez e Utilitalia su “Rapporto Sud, le Utilities per il rilancio del Mezzogiorno” al museo Darwin Dohrn di Napoli.