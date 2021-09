Aumentano i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Covid in Campania: il bollettino. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 311 positivi su 14.352 tamponi esaminati, 119 in più di ieri con 4.104 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,17% dei test, poco più di ieri quando il tasso di positività era all’1,87%.

Se sale a 7.797 il numero di vittime con i sette decessi registrati nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi, cresce anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 354 ricoverati con sintomi, tre in più di ieri, e 26 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.

Bollettino Covid in Campania di ieri

Dati in chiaroscuro sul fronte Covid in Campania: nel bollettino di oggi cala l’incidenza nonostante il ridotto numero di tamponi domenicali, si allenta la pressione sugli ospedali ma per il secondo giorno consecutivo si contano 11 nuove vittime, di cui ben nove nelle ultime 48 ore e due risalenti ai giorni precedenti.

I contagi censiti nel bollettino dell’Unità di crisi sono 192 su 10.248 test: l’incidenza è dell’1,87%, contro il 2,18 del giorno precedente. L’occupazione delle terapie intensive scende a quota 28 (-3), quella delle degenze a 351 (-18). (ANSA).

