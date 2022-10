Utilizzo della bomba atomica, ora Putin fa paura davvero. Gli Usa: “Siamo pronti a tutto”

Durante una conferenza a New York, in occasione di una raccolta fondi, il presidente degli USA Biden ha rivelato la sua preoccupazione nei confronti del mondo rispetto le possibili dinamiche politiche che riguardano la guerra tra Russia e Ucraina. Biden ha confessato che il rischio di Armageddon nucleare si fa sempre più preoccupante e reale. Il rischio che venga utilizzata la bomba atomica purtroppo è sempre più concreto.

Le preoccupazione del presidente degli USA sull’ agghiacciante intenzione della bomba atomica di Vladimir Putin

“Non sta scherzando, soprattutto se consideriamo che le sue forze militari si stanno esaurendo gradualmente”. Questa l’affermazione sentenziosa del presidente degli Stati Uniti che ha continuato aggiungendo che Putin non dimostrerà esitazione nel prendere un provvedimento nucleare.

Una conquista e una difesa senza scrupoli

Recentemente la Russia ha annesso quattro regioni ucraine attraverso una procedura che ha violato il diritto internazionale. “Mosca vedrà qualsiasi attacco da parte dell’Ucraina come un’offesa diretta alla Russia, difenderemo questi territori a qualsiasi costo e con qualsiasi mezzo“, ha dichiarato Vladimir Putin, tracciando un velo di allerta in questa sua affermazione molto vaga, spingendo tra l’altro molte persone alla fuga dal Paese. Eppure il Governo Statunitense, oltre a delle ipotesi, non ha visualizzato ancora alcun avvicinamento concreto di Putin all’utilizzo di un’arma nucleare. Nonostante ciò Washington ha avvertito Mosca che un intervento bellico simile provocherebbe delle conseguenze terribili anche se non ha specificato pubblicamente quali possano essere.

Putin: l’anello di congiunzione tra il presente e la Guerra Fredda

Quello che sta accadendo non sta facendo altro che ritracciare i momenti più difficili della Guerra fredda ed in particolar modo la crisi dei missili di Cuba. Una crisi che aveva insediato la possibilità di un attacco nucleare. La possibilità di questo quadro storico fu sventata soltanto grazie all’accordo di John F. Kennedy presidente statunitense, e il sovietico Nikita Krusciov. All’umanità non resta quindi altro che affidarsi al buon senso dei leaders politici.