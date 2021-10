E’ finito in manette durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto nelle aree sensibili di Sant’Antimo. In manette Francesco Coppola, 26enne del posto, nascondeva in casa di tutto. I carabinieri della tenenza locale, insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato ogni ambiente rinvenendo droga, esplosivi e “bionde” di contrabbando. Sequestrati 14 grammi di hashish e 4 di marijuana e 12 chili di sigarette di varie marche per complessivi 593 pacchetti. E ancora 4 ordigni esplosivi artigianali dal corpo cilindrico e una paletta da segnalazione, come quelle utilizzate dalle forze dell’ordine. Coppola è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio. Il materiale recuperato è invece in sequestro.

RESTA AGGIORNATO, VISITA IL NOSTRO SITO INTERNAPOLI.IT O SEGUICI SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.