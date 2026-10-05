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Bombola di gas sotto la statua del David a Firenze, chiuso piazzale Michelangelo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Bombola di gas sotto la statua del David a Firenze, chiuso piazzale Michelangelo
Bombola di gas sotto la statua del David a Firenze, chiuso piazzale Michelangelo
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Una bombola di gas è stata trovata questa mattina sotto la copia della statua del David al piazzale Michelangelo a Firenze. A notarla, intorno alle 7.30, è stata un’addetta di Alia Servizi ambientali impegnata nel turno di servizio.

L’operatrice ha segnalato la presenza della bombola al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenute pattuglie dei carabinieri insieme agli artificieri dell’Arma, mentre l’area è stata messa in sicurezza.

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Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire le circostanze in cui la bombola è stata lasciata sotto la statua. Gli investigatori stanno esaminando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona. Al momento non è noto se il contenitore fosse pieno o esaurito. Le verifiche dei carabinieri sono in corso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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