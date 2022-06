Bonus 200 euro, la facile procedura per inviare la domanda all’Inps

L’Inps ha attivato il servizio online per presentare la domanda per il bonus 200 euro. La richiesta può essere presentata all’istituto di previdenza da diverse tipologie di lavoratori: domestici; titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; stagionali, a tempo determinato e intermittenti; iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; autonomi occasionali privi di partita Iva e incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per inoltrare la domanda. Invece il pagamento sarà disponibile entro pochi giorni dalla domanda a luglio. Per le altre categorie di lavoratori il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 ottobre e il pagamento sarà disposto a partire da ottobre prossimo. Per inoltrare la domanda all’Inps occorre collegarsi al sito dell’ente di previdenza (www.inps.it).

LA PROCEDURA PER IL BONUS DA 200 EURO

Una volta raggiunto il portale l’utente deve cliccare sulla finestra “Prestazioni e servizi”, che si trova in alto a sinistra. La mossa successiva è quella di cliccare sulla voce “Servizi”. Apparirà una menu tendina, con tutti i servizi. Una volta raggiunto questo step, bisogna andare a quelli classificati alla lettera “P”, quindi scorrere una lunga lista e raggiungere la voce “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” una “dritta” per guadagnare tempo: nell’ultima verifica effettuata compare tra “Pensione anticipata” e “Pensione di vecchiaia”. L’Inps spiega che la voce dovrebbe essere inserita nell’elenco in ordine alfabetico, quindi in coda.

Raggiunta la voce “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, ed effettuata l’autenticazione con Spid, CIE o CNS. Sarà necessario selezionare anche la categoria di appartenenza per la quale si intende presentare domanda fra quelle indicate. In alternativa al sito web le indennità possono essere richieste tramite il servizio di contact center multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa oppure al numero 06.164164 da rete mobile. Sarà possibile presentare domanda anche attraverso gli istituti di patronato e Caf.