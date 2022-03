Bonus genitori 2022 da 500 euro, come ottenere subito il contributo

Un nuovo contributo che farà felice genitori e famiglie. Si tratta del bonus genitori 2022 da 500 euro. Vediamo insieme di cosa si tratta e come fare per averlo.

Bonus genitori 2022 da 500€: tutte le novità da conoscere

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha finalmente fornito ulteriori indicazioni in riferimento all’accesso al nuovo bonus genitori 2022 dal valore di 500 euro al mese. Effettivamente è la circolare numero 39 pubblicata soltanto nella giornata di giovedì 10 marzo di quest’anno a fornire tutti i dettagli di cui si era in attesa per comprendere effettivamente chi avrà diritto ad accedere a questo importante sostegno mensile.

Infatti, tra i vari indennizzi economici appositamente pensati per sostenere maggiormente i genitori italiani, la squadra dell’esecutivo ha deciso di inserire all’interno del testo della recente Legge di Bilancio 2022 anche un bonus genitori dal valore di 500 euro al mese. Si tratta, tuttavia, è necessario ricordare, di un contributo che potrà essere riconosciuto esclusivamente nei confronti dei genitori che rispondono a specifiche condizioni particolari.

Così, con l’avvento dell’assegno unico e universale INPS 2022, la cui prima erogazione è avvenuta soltanto qualche settimana fa, a partire dal primo marzo 2022, l’istituto INPS non smette di stupire i genitori e le famiglie italiane, con nuovi bonus e sostegni. Ma attenzione! Come accade spesso quando si parla di bonus e di contributi economici, in particolare quelli previsti nei confronti delle famiglie che risiedono nel territorio nazionale, le persone che intendono fare richiesta del bonus genitori 2022 dovranno prendere prima in considerazione tutti i requisiti e le condizioni di accesso.

Come ottenerlo

Si avvicina la scadenza per chiedere il bonus per i figli disabili: la domanda per ottenere l’assegno ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’Inps entro il 31 marzo. Fino a fine mese, inoltre, i genitori disoccupati o monoreddito possono richiedere anche le somme relative al 2021. L’assegno spetta a coloro che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, e hanno figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Ammonta a 150 euro mensili per ogni figlio disabile, fino a un massimo di 500 euro per genitore. L’Inps ha pubblicato i requisiti e le istruzioni nella circolare numero 39 del 10 marzo 2022.

L’importo del bonus genitori

L’assegno è corrisposto dall’Inps mensilmente, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio per un’intera annualità. In presenza di due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sale a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi. Il contributo mensile non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del beneficiario ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza.

I requisiti

I principali requisiti richiesti per ottenere l’assegno sono i seguenti: essere residenti in Italia; avere un Isee in corso di validità non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’Isee è calcolato ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale; fare parte di un nucleo familiare in cui siano presenti figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.