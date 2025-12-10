PUBBLICITÀ

Bonus di 55 euro per le bollette della luce nel 2026. Il contributo annuo straordinario è destinato alle famiglie «vulnerabili», ovvero con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro.

Bonus sulla bolletta della luce nel 2026, a quanto ammonta e chi potrà usufruirne

Il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente, è stato inserito nell’ultima bozza del decreto energia. La relazione illustrativa al dl stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Per le piccole e medie imprese potrebbe arrivare uno sconto sulle bollette elettriche grazie ad una riduzione degli oneri di sistema destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili. È una delle proposte per ridurre il costo di luce e gas inserite nell’ultima bozza del decreto su energia e bollette. Le risorse per la misura sono stimate nell’ordine di 750 milioni di euro a valere sulle disponibilità di bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna la bozza, «considerati i consumi sottostanti delle imprese interessate, pari a 64,3 TWh, il beneficio è di circa 11,5 euro/MWh».