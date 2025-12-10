PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàEconomiaBonus sulla bolletta della luce nel 2026, a quanto ammonta e chi...
Economia

Bonus sulla bolletta della luce nel 2026, a quanto ammonta e chi potrà usufruirne

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Bonus sulla bolletta della luce nel 2026, a quanto ammonta e chi potrà usufruirne
Bonus sulla bolletta della luce nel 2026, a quanto ammonta e chi potrà usufruirne
PUBBLICITÀ

Bonus di 55 euro per le bollette della luce nel 2026. Il contributo annuo straordinario è destinato alle famiglie «vulnerabili», ovvero con Isee fino a 15.000 euro o con almeno 4 figli a carico e Isee fino a 20.000 euro.

Bonus sulla bolletta della luce nel 2026, a quanto ammonta e chi potrà usufruirne

Il bonus, aggiuntivo rispetto al bonus sociale già esistente, è stato inserito nell’ultima bozza del decreto energia. La relazione illustrativa al dl stima una platea di beneficiari pari a circa 4,5 milioni di nuclei familiari. Il costo della misura ammonta a 250 milioni di euro a valere sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

PUBBLICITÀ

Per le piccole e medie imprese potrebbe arrivare uno sconto sulle bollette elettriche grazie ad una riduzione degli oneri di sistema destinati al finanziamento delle fonti rinnovabili. È una delle proposte per ridurre il costo di luce e gas inserite nell’ultima bozza del decreto su energia e bollette. Le risorse per la misura sono stimate nell’ordine di 750 milioni di euro a valere sulle disponibilità di bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Secondo la relazione illustrativa che accompagna la bozza, «considerati i consumi sottostanti delle imprese interessate, pari a 64,3 TWh, il beneficio è di circa 11,5 euro/MWh».

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati