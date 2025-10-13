PUBBLICITÀ
Box lager per cani sul litorale Domizio, blitz dei carabinieri

Antonio Mangione
Un normale controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno nella tarda mattinata odierna si è trasformato in un intervento contro il maltrattamento degli animali e l’abusivismo edilizio. È quanto accaduto in via Luigi Boccherini a Castel Volturno, dove i militari dell’Arma, insieme ai veterinari dell’ASL e a tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività produttive, hanno effettuato un’ispezione dopo alcune segnalazioni di presunti reati contro gli animali.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno scoperto tre box per cani costruiti abusivamente nel cortile di un’abitazione privata. Le strutture, realizzate senza alcun permesso edilizio, occupavano circa otto metri quadrati e presentavano condizioni strutturali precarie.

All’interno di uno dei box, gli operatori hanno rinvenuto un cane meticcio, con le caratteristiche proprie dei pitbull, senza microchip e in evidente stato di denutrizione, costretto a vivere in un ambiente sporco e inadeguato. Immediato l’intervento dei veterinari, che hanno prestato le prime cure all’animale e disposto il suo affidamento temporaneo a una struttura idonea.

La proprietaria dell’abitazione è stata denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali, e di lavori edilizi abusivi.

Il manufatto abusivo è stato posto sotto sequestro penale, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri, che proseguono le indagini per chiarire la vicenda e verificare l’eventuale presenza di altri animali nelle stesse condizioni.

