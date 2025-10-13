Box lager per cani sul litorale Domizio, blitz dei carabinieri

PUBBLICITÀ

Un normale controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Castel Volturno nella tarda mattinata odierna si è trasformato in un intervento contro il maltrattamento degli animali e l’abusivismo edilizio. È quanto accaduto in via Luigi Boccherini a Castel Volturno, dove i militari dell’Arma, insieme ai veterinari dell’ASL e a tecnici comunali dei settori Urbanistica e Attività produttive, hanno effettuato un’ispezione dopo alcune segnalazioni di presunti reati contro gli animali.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno scoperto tre box per cani costruiti abusivamente nel cortile di un’abitazione privata. Le strutture, realizzate senza alcun permesso edilizio, occupavano circa otto metri quadrati e presentavano condizioni strutturali precarie.

All’interno di uno dei box, gli operatori hanno rinvenuto un cane meticcio, con le caratteristiche proprie dei pitbull, senza microchip e in evidente stato di denutrizione, costretto a vivere in un ambiente sporco e inadeguato. Immediato l’intervento dei veterinari, che hanno prestato le prime cure all’animale e disposto il suo affidamento temporaneo a una struttura idonea.

La proprietaria dell’abitazione è stata denunciata in stato di libertà e dovrà rispondere di maltrattamento e abbandono di animali, e di lavori edilizi abusivi.

Il manufatto abusivo è stato posto sotto sequestro penale, mentre l’Autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri, che proseguono le indagini per chiarire la vicenda e verificare l’eventuale presenza di altri animali nelle stesse condizioni.