Brucia le auto nel parcheggio, 40enne arrestato nel Napoletano

Redazione Internapoli
I Carabinieri della stazione di Monte di Procida, al termine di dettagliata attività investigativa coordinata dal citato ufficio, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di 40enne del posto, gravemente indiziato del reato di incendio di cosa altrui.

Il provvedimento cautelare trae origine da un grave episodio avvenuto nella notte del 10 ottobre, quando un’auto regolarmente parcheggiata veniva data alle fiamme, con conseguente propagazione dell’incendio ad altri veicoli in sosta nelle immediate vicinanze, determinando una situazione di concreto pericolo per la pubblica incolumità.

Così è entrato in azione il piromane

Le indagini, avviate nell’immediatezza dei fatti, si sono fondate su un’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, su riscontri testimoniali e su un minuzioso lavoro di ricostruzione dei movimenti dell’indagato prima e dopo l’evento. Gli elementi raccolti hanno consentito di delineare un quadro indiziario ritenuto grave, preciso e concordante dall’Autorità Giudiziaria.

Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle indagini preliminari e la persona sottoposta a misura cautelare è da ritenersi presunta innocente fino a sentenza definitiva di condanna.

