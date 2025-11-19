PUBBLICITÀ

La Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Caserta, unitamente al personale del Commissariato di P.S. di Maddaloni e del Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di Caserta, ha denunciato nove persone per i reati di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, omesso avviso di riunione in luogo pubblico e esercizio dell’attività di ‘buttafuori’ senza aver mai conseguito la prevista licenza amministrativa.

Buttafuori abusivi e feste clandestine, blitz nelle discoteche del Casertano

L’operazione deriva da una minuziosa attività di polizia giudiziaria, nella quale è emerso che in una nota discoteca di Caserta, in diverse serate, si sono svolti eventi danzanti con artisti musicali e DJ, senza avere mai richiesto né tantomeno ottenuto la prescritta autorizzazione prevista dalla legge. Inoltre, considerata la partecipazione di centinaia di ragazzi di giovane età, il locale si è anche servito di annessa attività di ‘buttafuori’, effettuata da una società priva di licenza.

PUBBLICITÀ

Per tutte le violazioni, i soggetti titolari e responsabili sono stati quindi denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.

Analogamente, nei giorni scorsi, il Questore di Caserta, su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Mondragone, ha disposto la sospensione della licenza di un bar sito in Castel Volturno, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento di sospensione è stato adottato sulla base degli elementi di pericolosità sociale emersi dei diversi controlli effettuati dalla Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Mondragone, durante i quali è stata constatata, in più occasioni, la presenza di soggetti pregiudicati e già noti alle forze di polizia.

Pertanto, al fine di evitare il protrarsi di una potenziale situazione di pericolo per l’ordine pubblico, è stata disposta la temporanea chiusura del locale.