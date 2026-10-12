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Cade durante la tumulazione e batte la testa, dramma al cimitero nel Napoletano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Cade durante la tumulazione e batte la testa, dramma al cimitero nel Napoletano
Cade durante la tumulazione e batte la testa, dramma al cimitero nel Napoletano
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Nel tardo pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale per un incidente sul lavoro.

Il dipendente di una ditta di onoranze funebri, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala, da un’altezza di 3 metri circa. L’uomo, 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture.

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È stato portato in ambulanza presso l’ospedale del Mare. È in rianimazione, in coma ed in pericolo di vita.

Indagini in corso dei Carabinieri.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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