Cade e batte la testa in piazza a Napoli, 50enne finisce in rianimazione

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
La Polizia di Stato sta indagando per risalire all’identità di un uomo di circa 50 anni trovato privo di sensi a Napoli, in piazza Sant’Anna a Capuana e accompagnato dal 118 nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove i sanitari lo hanno ricoverato, in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione.

Secondo i primi accertamenti degli agenti del commissariato Montecalvario, sarebbe stato lui stesso a provocarsi un grave trauma cranico, cadendo a causa dello stato di alterazione prisco-fisica provocato dall’alcol.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

