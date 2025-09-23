Cade e batte la testa in piazza a Napoli, 50enne finisce in rianimazione

La Polizia di Stato sta indagando per risalire all’identità di un uomo di circa 50 anni trovato privo di sensi a Napoli, in piazza Sant’Anna a Capuana e accompagnato dal 118 nell’ospedale Vecchio Pellegrini dove i sanitari lo hanno ricoverato, in pericolo di vita, nel reparto di rianimazione.
Secondo i primi accertamenti degli agenti del commissariato Montecalvario, sarebbe stato lui stesso a provocarsi un grave trauma cranico, cadendo a causa dello stato di alterazione prisco-fisica provocato dall’alcol.