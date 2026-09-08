Caduta da cavallo, la 27enne napoletana è ricoverata in ospedale

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Aurora Esposito è ricoverata all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere caduta da cavallo durante un’escursione a Scanno. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 settembre lungo il Sentiero del Cuore. I primi soccorsi sono arrivati direttamente dai sanitari del 118, la 27enne di Acerra, originaria di Brusciano, è stata trasferita in elisoccorso a Teramo in codice rosso. La giovane avrebbe riportato, tra le altre conseguenze, un trauma toracico fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’appello dei genitori

A chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto sono i genitori di Aurora: “La nostra priorità è la salute di nostra figlia. Le sue condizioni sono gravi e stiamo vivendo ore difficili. Chiediamo che venga ricostruito con precisione quanto è successo, per comprendere le cause della caduta e accertare eventuali responsabilità. Vogliamo risposte fondate sui fatti”.

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Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, intervenuti sul posto per i rilievi. La dinamica della caduta resta al vaglio dei militari. Informata anche la Procura della Repubblica di Sulmona.