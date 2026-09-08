HomeCronacaCaduta da cavallo, la 27enne napoletana è ricoverata in ospedale
CronacaCronaca locale

Caduta da cavallo, la 27enne napoletana è ricoverata in ospedale

Alessandro Caracciolo
Di Alessandro Caracciolo
Ultima modifica:
Caduta da cavallo, la 27enne napoletana è ricoverata in ospedale
Caduta da cavallo, la 27enne napoletana è ricoverata in ospedale
PUBBLICITÀ

Aurora Esposito è ricoverata all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere caduta da cavallo durante un’escursione a Scanno. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 7 settembre lungo il Sentiero del Cuore. I primi soccorsi sono arrivati direttamente dai sanitari del 118, la 27enne di Acerra, originaria di Brusciano, è stata trasferita in elisoccorso a Teramo in codice rosso. La giovane avrebbe riportato, tra le altre conseguenze, un trauma toracico fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L’appello dei genitori 

A chiedere che venga fatta piena luce sull’accaduto sono i genitori di Aurora: “La nostra priorità è la salute di nostra figlia. Le sue condizioni sono gravi e stiamo vivendo ore difficili. Chiediamo che venga ricostruito con precisione quanto è successo, per comprendere le cause della caduta e accertare eventuali responsabilità. Vogliamo risposte fondate sui fatti”.

PUBBLICITÀ

Sull’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro, intervenuti sul posto per i rilievi. La dinamica della caduta resta al vaglio dei militari. Informata anche la Procura della Repubblica di Sulmona.

PUBBLICITÀ
Alessandro Caracciolo
Alessandro Caracciolo
Redattore del giornale online Internapoli.it. Iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2013.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ