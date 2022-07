La campagna elettorale inizia nel caos, partiti in cerca d’identità dopo Draghi

Le dimissioni di Mario Draghi hanno scatenato, come ci si aspettava, un terremoto politico tale da scuotere pericolosamente i già deboli equilibri politici. Così, ad appena due mesi dall’appuntamento elettorale – fissato per il 25 settembre – nel panorama politico italiano regna il caos. A partire dallo smembrarsi di partiti compatti, come Forza Italia, che ha visto l’allontanarsi i ministri Renato Brunetta, Mariarosaria Gelmini e Mara Carfagna; continuando con i dissidi in ‘casa 5 Stelle’ e Fratelli d’Italia e la generale instabilità di Pd. Senza dimenticare che il centrodestra dovrà tener conto anche della perdita di consensi da parte della Lega.

I SONDAGGI

I sondaggi più recenti danno un risultato inevitabilmente temporaneo, che facilmente verrà riarrangiato dalle campagne elettorali, in conseguenza al terremoto nato dalle dimissioni dell’ex Presidente del Consiglio. Al momento il partito con più consensi è Fratelli d’Italia, tuttavia, Giorgia Meloni si trova testa a testa con il PD di Enrico Letta. Questi sono seguiti dalla Lega, Movimento 5 Stelle, Forza Italia mentre in coda si attestano Italia Viva e altre forze politiche moderate. In sintesi, gli analisti politici prevedono una vittoria netta del centrodestra, ammesso che si presenti compatto con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

Lo scenario che ne risulta è quello di una destra – estrema e centrista – la prima anima solida sui suoi slogan e pronta a raccogliere consensi facendo leva sulle ‘solite tre’ storiche questioni. Un centro-sinistra che, che appare sempre più patria degli indecisi, raccoglie i voti di chi non condivide gli ideali di centrodestra, ma nostalgico si accontenta. In questo scenario politico emerge una sinistra debole e confusa, incapace di ispirare fiducia in chi vorrebbe una reazione (e opposizione) decisa.

IL FANTASMA DELL’ASTENSIONISMO

Dunque la situazione appare piuttosto scoraggiante agli occhi degli elettori, infatti, negli ultimi anni ha dilagato l’astensionismo. Se si considera, poi, l’ormai longeva crisi ideologica dei partiti e la difficoltà di coinvolgere nella politica persone competenti, emerge chiara la difficoltà nell’individuare uno schieramento nel quale identificarsi e al quale dare fiducia. In definitiva l’elettore si trova di fronte un panorama politico segnato dall’incertezza, ma sarà compito delle forze politiche riportare gli italiani alle urne.