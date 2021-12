Il contagio covid accelera in Campania, oltre 3mila positivi in 24 ore

Il bollettino odierno riporta un nuovo aumento di contagi covid in Campania. L’unità di Crisi regionale riporta 3599 nuovi positivi dopo 58660 test effettuati, invece ieri erano 2650. Sono 7 le vittime nelle ultime 48 ore, inoltre altri 2 decessi avvenuti in precedenza ma registrati ieri. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 31 rispetto ai 656 disponibili mentre in terapia intensiva ci sono 463 ricoveri rispetto ai 3160 posti complessivi.

DE LUCA PREOCCUPATO DAI CONTAGI IN CAMPANIA

Oggi il presidente della regione Campania ha annunciato l’arrivo di misure restrittive dopo l’aumento dei contagi. Vincenzo De Luca ha accusato la movida a suo dire fuori controllo: “E’ un esempio di totale irresponsabilità quanto è accaduto a Palma Campania il 15 e il 18 dicembre scorso: centinaia di ragazzi assembrati per alcune feste, anche in piazza, senza alcun rispetto delle regole di prevenzione anti Covid. I risultati sono stati un picco di contagi, l’aumento del numero dei positivi anche nella popolazione non scolastica, la decisione della Dad per numerose classi da parte dei dirigenti scolastici.

“Questo è l’esempio di quello che succede a causa dell’assoluta mancanza di senso civico e si rispetto per sé e per gli altri. Sono queste le situazioni diffuse sul territorio regionale che ci obbligano ad emanare ordinanze restrittive. Sono queste le situazioni che rendono inevitabili ulteriori misure nei prossimi giorni per il contenimento dei contagi“, conclude De Luca.