Campania in lutto per la scomparsa della giovane Julia la ragazza che da più di un mese lottava tra la vita e la morte dopo un delicato intervento chirurgico al cervello. La ragazza era in coma dopo l’operazione atta a rimuovere il tumore dalla sua testa. A dar la triste notizia è stata la Parrocchia Santa Lucia di Cava de’ Tirreni ha dato la triste notizia sulla sua pagina Facebook:

«Questa sera Julia è tornata alla casa del Padre. Ci stingiamo alla famiglia assicurandogli la nostra preghiera e presenza. Il Signore l’accolga in Paradiso». Al dolore della famiglia si aggiunge anche quello degli abitanti di Cava de’ Tirreni che, in queste settimane, avevano pregato per lei.