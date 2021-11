Rischia di far crollare il palazzo, cantiere bloccato nei Quartieri Spagnoli

Rischia di far crollare il palazzo, bloccato cantiere nei Quartieri Spagnoli. A seguito di una segnalazione, personale della Polizia Locale di Napoli, dell’Unità Operativa Avvocata, insieme al reparto specialistico di Tutela Edilizia, intervia in Via Emanuele De Deo. Gli agenti intervenivano al terzo piano di un grande condominio, il proprietario di un appartamento stava effettuando lavori edilizi con numerosi e gravi abusi. Tali da mettere in pericolo la staticità dell’edificio e l’incolumità degli abitanti.

RISCHIO CROLLO AI QUARTIERI SPAGNOLI, I PERICOLI DEL CANTIERE

Nel cantiere il proprietario aveva proceduto al taglio del muro portante per una lunghezza di circa un metro e per un’altezza complessiva di metri 4,40. Voleva creare un soppalco nuovo in legno da raccordare a un altro preesistente. Era stata, inoltre, smantellata la scala in ferro interna ed era in costruzione un’altra in muratura.

Verificato che gli abusi commessi minavano seriamente la staticità dei solai. Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e privata ed evitare possibili crolli, gli agenti intervenuti hanno posto l’intero appartamento sotto sequestro e lasciando la possibilità al proprietario di entrare unicamente per eseguire la puntellatura e messa in sicurezza del muro portante indebolito.