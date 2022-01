Capodanno a Napoli, su TikTok si festeggia sparando con le pistole dai balconi [Video]

Hanno approfittato della mezzanotte per estrarre le armi e sparare dai balconi per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Questo quanto accade a Napoli e denunciato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha anche pubblicato i filmati che ritraggono le persone incriminate.

Il post di Borrelli

“Sono stati postati centinaia di video in cui molti salutano il nuovo anno filmandosi mentre sparano con le pistole, da balconi e finestre, addirittura in strade affollate per salutare il nuovo anno in pieno stile Gomorra. E’ da appurare se con armi vere o giocattolo, ma il solo gesto è aberrante. Per quello che rappresenta: un inno alla violenza, la celebrazione del crimine. Come quando si compie un atto eroico questi video trionfano sui social mettendo in evidenza un concentrato di ignoranza e cultura criminale davvero preoccupanti. Su questi fenomeni è necessario interrogarsi. Molti dei protagonisti sono giovanissimi, anche ragazze e minorenni, che senza remore sparano ad altezza uomo senza porsi minimamente il problema delle conseguenze anche se utilizzano pistole a salve. Accade in tutti i quartieri e nei comuni della provincia di Napoli. Il tutto sempre arricchito da risate e approvazione dei presenti anche di fronte a questi gesti culturalmente criminali. Siamo in piena deriva dei valori e dei costumi”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.