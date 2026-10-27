Omicidio alla Sanità, c’è un nuovo pentito: è un ex ras di Scampia

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L’ordinanza che nelle scorse ore ha raggiunto Oscar Pecorelli ‘o malomm per l’omicidio di Mariano Bacio Terracino ha preso le mosse anche dalle recenti dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Polverino. Ex colonnello del clan Lo Russo di recente è stato condannato per partecipazione alla Vanella Grassi fazione del lotto G di Scampia.

L’omicidio Bacio Terracino è noto alle cronache giudiziarie per il famoso video che riprendeva l’intera fase esecutiva, diffuso attraverso gli organi di stampa – commesso l’11 maggio 2009 in Via Vergini davanti al Bar denominato Antica Caffetteria. Nonostante la distanza temporale del sanguinoso fatto, nuovi elementi indiziari sono appena emersi dalla ricostruzione contenuta nelle dichiarazioni di recente rese da Polverino già condannato a otto anni con sentenza definitiva.

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