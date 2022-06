Il carburante supera i 2 euro, i camionisti tornano a protestare: “Sarà uno sciopero ad oltranza”

Ancora tensioni quelle sul fronte dei camionisti. Gli autotrasportatori hanno programmato dalla giornata del 27 giugno uno sciopero ad oltranza per protestare contro l’aumento dei prezzi del carburante. Lo hanno fatto con un volantino, già divulgato in e reso pubblico in diverse aree di servizio e nelle chat dei camionisti. “Il caro vita riguarda tutti. Unitevi alla protesta per ottenere una rapida risposta”.

La protesta – scrive Edizione Caserta – segue quella di marzo quando alcune decine di camion aderenti all’associazione Trasporto Unito hanno composto vari blocchi sui tratti casertani delle autostrade A1, nei pressi di Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere e A30 all’altezza di Nola e sulle statali, come la 372 Telesina. La protesta era rientrata, in quell’occasione, con la mediazione della Polizia Stradale.

Salgono ancora i prezzi settimanali dei carburanti. Secondo le rilevazioni del Mite al 19 giugno, la media nazionale in modalità self della benzina ha raggiunto 2,063 euro al litro, in aumento di 5 centesimi rispetto alla settimana precedente. Il gasolio è salito a 2,006 euro al litro, con un rincaro di 7 centesimi in sette giorni.