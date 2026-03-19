Continuano senza soluzione di continuità le attività della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, congiuntamente all’Esercito Italiano.
Casa ‘fuorilegge’ con allaccio abusivo e cumuli di rifiuti, scatta il sequestro a Giugliano
In particolare nello svolgimento di un’attività di II livello, due equipaggi hanno ispezionato un terreno di circa 1.000 mq ubicato nei pressi di via Colonne.
Dall’ispezione dei luoghi sono emersi abusi edilizi consistenti nella realizzazione di una cucina, di una camera da letto e di un bagno, per complessivi 20 mq circa, utilizzata come abitazione da parte di un cittadino del posto di 41 anni, che scaricava direttamente nel sottosuolo.
Sul suolo erano depositati una cinquantina di pneumatici, due veicoli fuori uso non intestati al soggetto, un frigorifero fuori uso e taniche contenenti residui di olio minerale. Inoltre si accertava il furto dell’energia elettrica.
L’intera area veniva sottoposta a sequestro preventivo e il soggetto veniva deferito all’A.G. per illecito smaltimento di rifiuti, per abusi edilizi e furto di energia elettrica.