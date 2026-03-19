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Casa ‘fuorilegge’ con allaccio abusivo e cumuli di rifiuti, scatta il sequestro a Giugliano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Casa 'fuorilegge' con allaccio abusivo e cumuli di rifiuti, scatta il sequestro a Giugliano
Casa 'fuorilegge' con allaccio abusivo e cumuli di rifiuti, scatta il sequestro a Giugliano
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Continuano senza soluzione di continuità le attività della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, congiuntamente all’Esercito Italiano.

Casa ‘fuorilegge’ con allaccio abusivo e cumuli di rifiuti, scatta il sequestro a Giugliano

In particolare nello svolgimento di un’attività di II livello, due equipaggi hanno ispezionato un terreno di circa 1.000 mq ubicato nei pressi di via Colonne.

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Dall’ispezione dei luoghi sono emersi abusi edilizi consistenti nella realizzazione di una cucina, di una camera da letto e di un bagno, per complessivi 20 mq circa, utilizzata come abitazione da parte di un cittadino del posto di 41 anni, che scaricava direttamente nel sottosuolo.

Sul suolo erano depositati una cinquantina di pneumatici, due veicoli fuori uso non intestati al soggetto, un frigorifero fuori uso e taniche contenenti residui di olio minerale. Inoltre si accertava il furto dell’energia elettrica.

L’intera area veniva sottoposta a sequestro preventivo e il soggetto veniva deferito all’A.G. per illecito smaltimento di rifiuti, per abusi edilizi e furto di energia elettrica.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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