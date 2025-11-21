Affitti illegali a Sant’Antimo, multati i ‘padroni’ delle case-pollaio

PUBBLICITÀ

Ieri mattina la Polizia Locale di Sant’Antimo è intervenuta in un fabbricato del centro storico, con sovraffollamento e gravi problemi igienico–sanitari. Sono state identificate 10 persone extracomunitari, per le quali sono in corso i controlli di rito.

“I veri responsabili di questo degrado non sono le persone in difficoltà che vi abitano, ma i proprietari che sfruttano la povertà, affittando immobili in condizioni indegne e fuori dalle regole. Per i proprietari saranno avviati i provvedimenti sanzionatori previsti e, se necessario, sarà informata l’autorità giudiziaria”.

PUBBLICITÀ

“Chi ospita o affitta un immobile a cittadini stranieri non comunitari deve comunicarlo alle autorità locali. Il Testo Unico sull’Immigrazione prevede multe da 160€ a 1.100€ e, nei casi più gravi, reclusione e sanzioni fino a 15mila euro per chi favorisce l’immigrazione irregolare. Il Comune di Sant’Antimo continuerà a lavorare per: Tutelare dignità e sicurezza di chi vive sul territorio Ripristinare condizioni igienico–sanitarie adeguate Contrastare chi specula sulla necessità di una casa”, scrive il sindaco Massimo Buonanno.