‘Caserta, la città delle donne’, il festival internazionale dal 6 all’8 marzo

'Caserta, la città delle donne', il festival internazionale da venerdì 6 a domenica 8 marzo
Caserta celebra l’eccellenza femminile. Appuntamento da venerdì 6 marzo a domenica 8 marzo per vivere un festival internazionale ricco di incontri, laboratori, spettacoli e performance che coinvolgeranno l’intera città. La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Orizzonti, ospiterà scrittrici (come Dacia Maraini Amélie Nothomb), giornaliste, docenti, artiste, critiche letterarie, professioniste di varie discipline.

Il programma del festival ‘Caserta, la città delle donne’

Il programma si articolerà in diversi incontri che intrecceranno cultura, innovazione, festa e benessere: da Fem, la festa dell’editoria femminile, che avrà luogo nell’Archivio di Stato, all’interno della Reggia di Caserta e in piazza Carlo III, al Creator Hub, il laboratorio di creatività digitale e nuove narrazioni. Anche il Belvedere di San Leucio si trasformerà, per l’occasione, in un palcoscenico con tavole rotonde e panel su diritti e futuro al femminile con HERitage San Leucio. Diversi appuntamenti sono previsti anche in piazza Gramsci, che ospiterà Il villaggio delle donne – Una festa, un incontro, una comunità.

La scelta della città di Caserta

Non è casuale la scelta di organizzare proprio a Caserta un festival internazionale, dedicato al protagonismo femminile e alle politiche per l’uguaglianza. Proprio in questa città, nella seconda metà del Settecento, fu riconosciuta per la prima volta la parità di genere. Inoltre, qui venne fondata la prima scuola dell’obbligo di formazione professionale non solo maschile, ma anche femminile e la dote fu abolita per legge. Le donne per la prima volta ottennero gli stessi diritti degli uomini, sul piano giuridico, amministrativo, sociale, familiare e lavorativo, ricevendo la stessa retribuzione.

