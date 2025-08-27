PUBBLICITÀ
HomeCronacaCaserta piange la scomparsa di Gianluca Ariemma, l'attore portato via da un...
CronacaCronaca localeTeatro

Caserta piange la scomparsa di Gianluca Ariemma, l’attore portato via da un brutto male

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Caserta piange la scomparsa di Gianluca Ariemma, l'attore portato via da un brutto male
Caserta piange la scomparsa di Gianluca Ariemma, l'attore portato via da un brutto male
PUBBLICITÀ

La città di Caserta è in lutto per la scomparsa di Gianluca Ariemma, attore e regista di soli 32 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità artistica. Il giovane attore è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un brutto male.

Caserta piange la scomparsa di Gianluca Ariemma, l’attore combatteva contro un brutto male

Gianluca era cresciuto a Caserta e aveva frequentato il liceo Manzoni, dove era stato anche consigliere d’Istituto.

PUBBLICITÀ

La dirigente scolastica Adele Vairo lo ha ricordato con grande affetto sui social: «Era un ex alunno che in realtà non è mai stato davvero ‘ex’. Ogni volta che tornava a Caserta, passava sempre a salutarci con un abbraccio. Lo rivedo ancora nei corridoi, nel mio ufficio. Aveva occhi profondi, un’anima inquieta ma sensibile, e un amore enorme per il teatro che si sentiva in ogni sua parola. La sua perdita è un dolore grande, difficile da accettare. Alla sua famiglia, e soprattutto alla sua mamma, mando tutto il mio affetto. Gianluca era davvero una bella persona, e sarà sempre un motivo di orgoglio per chi lo ha conosciuto. Mi mancherà tanto. Aspetterò ancora che entri dalla porta, come faceva sempre. Rimarrà con noi per sempre. Ciao Gianluca», ha scritto.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati