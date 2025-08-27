Caserta piange la scomparsa di Gianluca Ariemma, l’attore portato via da un brutto male

PUBBLICITÀ

La città di Caserta è in lutto per la scomparsa di Gianluca Ariemma, attore e regista di soli 32 anni. La notizia della sua morte ha colpito profondamente la comunità artistica. Il giovane attore è stato strappato all’affetto dei suoi cari da un brutto male.

Gianluca era cresciuto a Caserta e aveva frequentato il liceo Manzoni, dove era stato anche consigliere d’Istituto.

La dirigente scolastica Adele Vairo lo ha ricordato con grande affetto sui social: «Era un ex alunno che in realtà non è mai stato davvero ‘ex’. Ogni volta che tornava a Caserta, passava sempre a salutarci con un abbraccio. Lo rivedo ancora nei corridoi, nel mio ufficio. Aveva occhi profondi, un’anima inquieta ma sensibile, e un amore enorme per il teatro che si sentiva in ogni sua parola. La sua perdita è un dolore grande, difficile da accettare. Alla sua famiglia, e soprattutto alla sua mamma, mando tutto il mio affetto. Gianluca era davvero una bella persona, e sarà sempre un motivo di orgoglio per chi lo ha conosciuto. Mi mancherà tanto. Aspetterò ancora che entri dalla porta, come faceva sempre. Rimarrà con noi per sempre. Ciao Gianluca», ha scritto.