Caso Garlasco, la rivelazione a Le Iene: “Chiara aveva una relazione con un adulto”

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene è stato mandato in onda un nuovo servizio sul caso Garlasco.

Tra i vari temi affrontati vi è quello legato ad un testimone, oggi deceduto, che sei anni fa raccontò che Chiara Poggi avrebbe avuto una relazione consenziente con un uomo adulto di Garlasco, diverso da Alberto Stasi, oggi condannato in via definitiva per l’omicidio. Agli atti delle indagini del caso Garlasco c’era, infatti, uno scambio di email tra Chiara Poggi e un’amica da cui sembrava emergere una relazione parallela a quella con il suo fidanzato. Un dettaglio che emerge di nuovo nella rinnovata inchiesta sull’omicidio del 13 agosto 2007 e che potrebbe essere approfondito anche attraverso l’audizione di persone informate sui fatti che in quel periodo frequentavo Chiara o semplicemente erano venuti a conoscenza di questa presunta ‘relazione clandestina’.

