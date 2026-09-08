Casse non collegate ai pos per le carte, attività multate a Napoli

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Sabato sera gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati Decumani, Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, i militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale, con il supporto di personale dell’ASL Napoli Centro, hanno effettuato controlli nel centro storico. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno identificato complessivamente 40 persone e controllato 5 esercizi commerciali.

Alcuni dei titolari sono stati sanzionati per omessa revisione periodica del registratore di cassa, per il mancato collegamento del pos con il registratore di cassa, per mancato rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico e per carenze igienico sanitarie, elevando sanzioni amministrative per un ammontare di 2.524 euro. Infine, sono stati sequestrati 70 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione e/o prive di etichettatura.

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I controlli a Pozzuoli

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 312 persone, di cui 59 con precedenti di polizia, e controllato 159 veicoli. Ancora, nel corso dell’attività, sono state controllate 25 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.