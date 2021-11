CATEX, la piattaforma Italiana che punta a sfidare i colossi del web

Catex nasce dall’idea e dall’obiettivo di abolire gli investimenti di negozi fisici ed offrire hai venditori un terreno virtuale sulla piattaforma da costruire il proprio store con minimi investimenti, dando a chiunque l’opportunità di iniziare un business online, offrendo hai seguenti venditori oltre ad uno spazio virtuale, un magazzino stoccaggio merce ed imballaggi ed una logistica dedicata per favorire comodità al venditore e soddisfazioni al compratore.

Catex è un marketplace nato come un negozio online di prodotti tecnologici e un’offerta variegatissima. Fra le categorie presenti troviamo i cosmetici, casa e cucina, elettronica, fai da te, l’abbigliamento, i prodotti baby, gli accessori e molto altro. Catex dunque, si è evoluto in una vera e propria piattaforma generalista, che offre prodotti di ogni genere ai consumatori.

In questo caso sono i brand che aprono direttamente il proprio store online sulla piattaforma. In cambio Catex gestisce il customer service, le infrastrutture di marketing e altri tipi di servizi. Catex richiede ai venditori una quota per i servizi offerti e incassa una commissione sul venduto. Catex si assume le responsabilità relative ad aspetti quali la logistica nazionale ed internazionale, gli aspetti doganali, l’immagazzinamento, la progettazione della pagina del prodotto, il marketing e i servizi successivi alla vendita. Questa modalità consigliata ai brand. Inoltre garantisce una ottima user experience alla clientela

Servizi:

logistica in ingresso o logistica in entrata: si occupa della gestione del magazzino, curando i rapporti con i fornitori e verificando le scorte di materie prime e pezzi;

logistica interna: riguarda le operazioni di smistamento di materiali, personale o informazioni all’interno dei rispettivi reparti al fine di consentire la regolare produzione;

logistica distributiva o logistica dei trasporti: si occupa della gestione della rete di distribuzione della merce, secondo gli accordi intercorsi fra l’azienda e il cliente;

logistica di ritorno o logistica inversa: si occupa del recupero dei resi, del loro trasporto e dello smistamento.

Catex ritira la merce dal venditore e consegna in tempi più veloci possibili al compratore.

«La logistica è il processo di pianificazione, implementazione e controllo dell’efficiente ed efficace flusso e stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e delle relative informazioni dal punto di origine al punto di consumo con lo scopo di soddisfare le esigenze dei clienti».

Sito Internet: Catexmarket.com

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/catexmarket/