“C’è stata una sparatoria a Napoli”, la denuncia del deputato Borrelli

PUBBLICITÀ

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato un raid armato avvenuto a Napoli. “Stanotte c’è stata una sparatoria a piazza Carolina a pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi istituzionali. Secondo gli abitanti della zona l’area è stata delimitata alle 12 di stamattina e da tempo vengono denunciate incursioni di gruppi di criminali anche giovanissimi che scorrazzano nella piazza fino a notte fonda. Diverse persone negli ultimi mesi hanno denunciato aggressioni e intimidazioni. Adesso sono arrivati alle sparatorie”, ha dichiarato il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

L’altro raid armato a Napoli

La notte dell’undici dicembre i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della PMZ Centro sono intervenuti in vico Limongiello per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sconosciuti avrebbero esploso almeno 4 proiettili nell’androne di un palazzo al civico 5. Nessun ferito. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

PUBBLICITÀ