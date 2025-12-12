PUBBLICITÀ
HomeCronaca"C'è stata una sparatoria a Napoli", la denuncia del deputato Borrelli
CronacaCronaca locale

“C’è stata una sparatoria a Napoli”, la denuncia del deputato Borrelli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
"C'è stata una sparatoria a Napoli", la denuncia del deputato Borrelli
PUBBLICITÀ

Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha denunciato un raid armato avvenuto a Napoli. “Stanotte c’è stata una sparatoria a piazza Carolina a pochi metri da Piazza del Plebiscito e da tutti i palazzi istituzionali. Secondo gli abitanti della zona l’area è stata delimitata alle 12 di stamattina e da tempo vengono denunciate incursioni di gruppi di criminali anche giovanissimi che scorrazzano nella piazza fino a notte fonda. Diverse persone negli ultimi mesi hanno denunciato aggressioni e intimidazioni. Adesso sono arrivati alle sparatorie”, ha dichiarato il parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra.

L’altro raid armato a Napoli

La notte dell’undici dicembre i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e della PMZ Centro sono intervenuti in vico Limongiello per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sconosciuti avrebbero esploso almeno 4 proiettili nell’androne di un palazzo al civico 5. Nessun ferito. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati