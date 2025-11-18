PUBBLICITÀ
Cedimento in via Appia, auto nella voragine: caos tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Un evento gravissimo e di potenziale tragico bilancio si è verificato oggi sulla Via Appia, nel tratto interessato dai lunghi cantieri del collettore fognario (tra Melito, Sant’Antimo e Giugliano). A seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito la zona, un vasto tratto di strada ha ceduto improvvisamente, aprendo una profonda voragine. Testimonianze dirette indicano che il crollo ha colto di sorpresa il traffico veicolare, inghiottendo nel vuoto almeno quattro autovetture e mettendo a repentaglio la vita dei conducenti.

Il cedimento è avvenuto in un’area dove i lavori, durati circa tre anni e definiti come un “cantiere eterno”, avrebbero dovuto garantire la messa in sicurezza del sistema fognario. La violenza del collasso stradale, provocato da semplice maltempo, solleva interrogativi immediati sulla solidità e la qualità delle opere infrastrutturali appena completate.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli (AVS) e Carlo Ceparano, esponente di Europa Verde, allertati dai residenti e dai testimoni sul posto, denunciano pubblicamente l’accaduto e la gravità della situazione.

“Dopo circa tre anni di lavori e disagi, è bastato un po’ di maltempo per far crollare tutto,” dichiarano Borrelli e Ceparano che più volte hanno fatto blitz sui cantieri. “Non si tratta di una calamità naturale inattesa, ma della drammatica conseguenza di opere palesemente inadatte a fronteggiare gli eventi climatici di questo tipo. La fragilità di questo tratto stradale, subito dopo la conclusione dei lavori, è un fallimento e un rischio mortale per i cittadini.”

I due esponenti verdi chiedono l’immediato intervento della Procura della Repubblica per accertare la qualità dei lavori, la lentezza esasperante e le responsabilità che hanno portato a questa strage sfiorata. “È urgente una verifica su tutte le aree del collettore prima che si verifichino altri crolli.”

Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

