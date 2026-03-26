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Capi d’abbigliamento, profumi e materiale per il confezionamento recanti marchi di note griffes ma era tutto contraffatto. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari – in carcere, ai domiciliari e di sottoposizione all’obbligo di dimora – nei confronti di altrettanti indagati residenti tra Napoli, Afragola, Marcianise e Potenza.

Centrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi e capi d’abbigliamento

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, aggravati dalla circostanza della transnazionalità. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, hanno riguardato un sodalizio criminale che agiva nelle province di Napoli e Caserta dedito al commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento e profumi recanti marchi di note griffes di moda contraffatti.

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L’approvvigionamento dei prodotti avveniva attraverso l’importazione da Paesi esteri, presso i quali uno dei sodali si recava periodicamente per l’acquisto, e presso opifici abusivi ubicati nell’hinterland napoletano. Le indagini hanno consentito inoltre di identificare una rete di venditori a cui il sodalizio cedeva la merce contraffatta che veniva poi smerciata in varie regioni d’Italia.

Nel corso dell’attività d’indagine sono stati complessivamente sottoposti a sequestro oltre 44 mila tra capi di abbigliamento, profumi e materiale di confezionamento recanti marchi contraffatti rinvenuti in tre depositi e in un opificio abusivo attrezzato con sofisticati macchinari utilizzati per la contraffazione. La merce sottoposta a sequestro, di buona fattura tale da poter trarre in inganno un comune consumatore, se immessa sul mercato avrebbe generato ricavi stimabili in circa 2 milioni di euro.