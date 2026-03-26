PUBBLICITÀ
HomeCronacaCentrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi...
CronacaCronaca locale

Centrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi e capi d’abbigliamento

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Centrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi e capi d'abbigliamento
Centrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi e capi d'abbigliamento
PUBBLICITÀ

Capi d’abbigliamento, profumi e materiale per il confezionamento recanti marchi di note griffes ma era tutto contraffatto. I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Marcianise hanno dato esecuzione a 4 misure cautelari – in carcere, ai domiciliari e di sottoposizione all’obbligo di dimora – nei confronti di altrettanti indagati residenti tra Napoli, Afragola, Marcianise e Potenza.

Centrale del falso sgominata tra Napoli e Caserta, maxi sequestro di profumi e capi d’abbigliamento

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per delinquere, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, aggravati dalla circostanza della transnazionalità. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli, hanno riguardato un sodalizio criminale che agiva nelle province di Napoli e Caserta dedito al commercio all’ingrosso di capi di abbigliamento e profumi recanti marchi di note griffes di moda contraffatti.

PUBBLICITÀ

L’approvvigionamento dei prodotti avveniva attraverso l’importazione da Paesi esteri, presso i quali uno dei sodali si recava periodicamente per l’acquisto, e presso opifici abusivi ubicati nell’hinterland napoletano. Le indagini hanno consentito inoltre di identificare una rete di venditori a cui il sodalizio cedeva la merce contraffatta che veniva poi smerciata in varie regioni d’Italia.

Nel corso dell’attività d’indagine sono stati complessivamente sottoposti a sequestro oltre 44 mila tra capi di abbigliamento, profumi e materiale di confezionamento recanti marchi contraffatti rinvenuti in tre depositi e in un opificio abusivo attrezzato con sofisticati macchinari utilizzati per la contraffazione. La merce sottoposta a sequestro, di buona fattura tale da poter trarre in inganno un comune consumatore, se immessa sul mercato avrebbe generato ricavi stimabili in circa 2 milioni di euro.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati