Centrodestra e centrosinistra perdono a Caivano, eletto il sindaco Angelino

Antonio Angelino è il nuovo sindaco di Caivano. Ieri l’esponente civico ha battuto l’avversario del campo largo del centrosinistra Giovanni Vitale e la candidata Rosaria Peluso, quest’ultima sostenuta da Forza Italia. Angelino si è affermato con il 78% delle preferenze. Alle urne si sono presentati il 62% degli elettori, dato in controtendenza con quello delle Regionali che è arrivato al 44%.

Fratelli d’Italia assente alle Urne, la decisione del partito di Giorgia Meloni

Pesa l’assenza di Fratelli d’Italia che, nonostante la politica del Modello Caivano, non ha presento la lista alla tornata amministrativa. Lo scorso ottobre la coordinatrice cittadina del partito di Giorgia Meloni ha dichiarato: “Con senso di responsabilità e nel pieno rispetto della coerenza che da sempre contraddistingue la nostra azione politica, la sottoscritta Giovanna Palmiero, coordinatrice cittadina di Fratelli d’Italia Caivano, d’intesa con i militanti e i sostenitori, comunica la decisione di non presentare alcuna lista alle prossime elezioni amministrative. Si tratta di una scelta sofferta ma necessaria, maturata dopo un’attenta valutazione del quadro politico locale e delle condizioni ambientali che caratterizzano questa tornata elettorale. Le dinamiche emerse e le alleanze costruite negli ultimi mesi non rispecchiano né i valori né la visione politica che Fratelli d’Italia porta avanti con coerenza su tutto il territorio nazionale“.

Il post del nuovo sindaco di Caivano

“A voi rivolgo un profondo ringraziamento per la straordinaria attestazione di fiducia che avete voluto accordarmi con un risultato netto e deciso, sin dal primo turno.

Questo voto non rappresenta solo una scelta amministrativa, ma la volontà collettiva di intraprendere un nuovo percorso, di aprire una fase nuova e diversa nella storia della nostra comunità.

Avete riconosciuto e premiato il lavoro, la nostra visione, avete riconosciuto la proposta delle nostre liste civiche. È un segnale chiaro che la nostra proposta politica è stata accolta con favore e speranza. Il consenso che ci avete attribuito ci onora, ci emoziona e, soprattutto, ci richiama con forza al peso della responsabilità che da oggi assumiamo.

Si apre un tempo nuovo, che sarà fondato su impegno, serietà e concretezza.

Ognuno di noi — e io per primo — è chiamato a rappresentare pienamente il cambiamento che avete indicato con il vostro voto: il rafforzamento della legalità, la tutela della giustizia sociale, l’affermazione della solidarietà e dell’inclusione, e la promozione di uno sviluppo armonico dal punto di vista economico, sociale e culturale.

Auspico sinceramente che, insieme alle forze di minoranza, si possa costruire un dialogo istituzionale leale e costruttivo, nell’interesse esclusivo della città e della sua comunità. Solo attraverso la collaborazione e il confronto potremo ottenere il riscatto che tutti auspichiamo. Grazie ancora per la vostra fiducia. Il vostro Sindaco, Antonio“, scrive Angelino.