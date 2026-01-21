Champions a forte rischio, il Napoli si qualifica se…

PUBBLICITÀ

Il Napoli si gioca gran parte della sua stagione europea nella fase a gironi di Champions League e la corsa alla qualificazione ai playoff è apertissima. Il futuro europeo passa per la gara con il Chelsea, ma dopo i match di stasera la situazione sarà un pò più chiara.

Oggi scendono in campo Pafos, Union SG e Benfica, tutte squadre che attualmente hanno due punti in meno degli azzurri ma che, in caso di vittoria, supererebbero il Napoli in classifica.

Particolare attenzione va al Benfica, impegnato a Torino contro la Juventus: un successo dei portoghesi ribalterebbe gli equilibri del girone, mettendo pressione alla squadra di Conte in vista dell’ultima giornata.

Situazione altrettanto insidiosa per quanto riguarda il Qarabag, che ha bisogno di un solo punto per scavalcare il Napoli. Un pareggio sarebbe sufficiente per far scivolare gli azzurri più indietro nella graduatoria.

Qualora almeno 3 di queste squadre dovessero restare dietro il Napoli al termine del penultimo turno di Champions, per centrare l’accesso almeno ai playoff di Champions League, la squadra di Conte deve ottenere risultati favorevoli nell’ultimo turno e sperare in qualche passo falso delle avversarie dirette in classifica.

Le combinazioni che qualificano il Napoli

Le possibilità per il Napoli di raggiungere la fase successiva sono essenzialmente legate ai risultati dell’ultimo turno:

• Se il Napoli vince contro il Chelsea, si qualifica automaticamente ai playoff;

• Se pareggia con il Chelsea, può comunque qualificarsi a patto che solo una delle squadre dirette rivali non scavalchi gli azzurri in classifica.

Con una vittoria, ed in particolari circostanze anche con un pareggio, al Maradona, il Napoli metterebbe al sicuro la propria posizione nella classifica finale del girone. In caso contrario, con una sconfitta pesante o diversi risultati favorevoli agli avversari, la squadra potrebbe vedersi esclusa dai playoff europei e rischiare l’eliminazione dalla competizione.

La sfida contro il Chelsea diventa quindi decisiva: un successo o un pareggio ben calibrato potrebbe portare gli azzurri a continuare la loro avventura continentale, mentre un risultato negativo riaprirebbe pericolosamente tutto il girone nell’ultima giornata.