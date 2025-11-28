Champions League: la vittoria col Qarabag non basta, quanti punti servono agli azzurri qualificarsi

PUBBLICITÀ

La vittoria del Napoli in Champions League è stata fondamentale ai fini della classifica. Gli azzurri, grazie al 2 a 0 rifilato nell’ultimo turno si portano a quota 7 punti in classifica appaiandosi a Barcellona e Qarabag.

Per i playoff di Champions League servono ancora punti: ecco la situazione in casa Napoli

A 3 gare dalla fine del girone unico di Champions League è ancora tutto incerto. La sensazione è che, come successo nella passata annata il tutto possa decidersi negli ultimi 90 minuti di gioco. I ragazzi di Antonio Conte hanno sin qui ottenuto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, e sono momentaneamente 20esimi nella classifica generale europea. A qualificarsi saranno le prime 8 che accederanno direttamente al turno successivo, mentre dalla nona alla ventiquattresima saranno impegnate nei playoff scontrandosi tra di loro in base al piazzamento finale.

Gli azzurri nei prossimi tre match affronteranno rispettivamente Benfica, Copenaghen e Chelsea. La sfida in Portogallo contro la compagine di mister Mourinho sarà con molta probabilità decisiva per le ambizioni dei partenopei. Tenendo conto di ciò che è accaduto nella scorsa edizione di Champions League, nonché prima ed unica fin qui col nuovo format, al Napoli servirebbero almeno 11 punti per accedere ai playoff. Per accedere invece come testa di serie al turno successivo e quindi piazzarsi tra le prime otto servirebbero all’incirca 16 punti, ciò sta a significare che gli azzurri dovrebbero fare bottino pieno nelle restanti tre gare nel torneo.

Il pareggio rimediato nel quarto turno di Champions League al Maradona contro l‘Eintracht Francoforte potrebbe costare caro agli azzurri in caso di flop nelle prossime tre sfide. L’ambizione del Presidente De Laurentis è sempre alta, e la conferma di Conte oltre all’acquisto di De Bruyne in questa stagione hanno dimostrato che il patron azzurro crede nella Coppa Europea più importante. La Champions League infatti oltre al prestigio, alla crescita del brand a livello internazionale, garantisce anche degli ottimi introiti al club partenopeo.