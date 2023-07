Che cos’è l’Iper-estate, la nuova stagione: temperature altissime ma per breve periodo

PUBBLICITÀ

L’Italia in questi giorni sta vivendo un’ondata di caldo record. Il fenomeno, soprannominato iper-estate, è caratterizzato da temperature oltre i 40° in molte regioni. Il periodo che rappresentava la stagione più bella dell’anno ha assunto una nuova connotazione che merita di essere analizzata. Non si tratta, però, di una condizione che riguarda solo il nostro Paese, ma interessa tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti.

Il caldo eccessivo, come conseguenza del cambiamento climatico, non può essere prerogativa di un solo luogo. Per resistere alla calura le raccomandazioni diventano, però, strategie per la sopravvivenza e non semplici consigli.

Che cos’è l’Iper-estate, la condizione climatica attuale

Al posto della bella stagione stiamo sperimentando una nuova condizione, l’iper-estate o in qualsiasi altro modo la si voglia descrivere, come tempesta di caldo, caratterizzata da temperature che hanno battuto nuovi record superando i 40°. Giugno è stato il più caldo mai registrato e la prima settimana di luglio ha toccato la temperatura più alta mai raggiunta da quando si utilizzano strumenti di precisione.

A queste si aggiungono temporali, alluvioni e grandinate devastanti, altre tragiche espressioni del cambiamento climatico. Più caldo fa e più acqua evapora, l’aria diventa umida e si sfoga in violente precipitazioni.

Questa condizione climatica attuale è il risultato di almeno tre cause: oltre al già citato cambiamento del clima, vi è il ritorno di El Nino, fenomeno naturale che si genera nel Pacifico e il riscaldamento dell’Oceano Atlantico di queste ultime settimane. L’uso dei condizionatori, inoltre, non fa altro che aggravare la situazione, emettendo gas serra e consumando più energia fossile. La soluzione non è immediata. Occorre attuare un cambiamento dapprima nelle nostre menti, iniziando dal nostro linguaggio, dalle nostre idee che fondano il nostro pensiero.