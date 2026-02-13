Chi è Mirko Fusco, lo youtuber dei Napoli Creators ferito durante la Naples League

PUBBLICITÀ

Doveva essere una serata di sport e spettacolo, si è trasformata in un episodio di violenza che ha scosso il mondo degli influencer e del calcio amatoriale partenopeo. Durante la finale della Naples League, disputata giovedì 12 febbraio al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, la sfida tra Napoli Creators e Borussia Dortmund è stata interrotta nel finale a causa di una maxi rissa scoppiata in campo. A farne le spese è stato Mirko Fusco, noto sui social come mirkof93, colpito con un pugno al volto durante gli scontri e trasportato fuori dal terreno di gioco in barella.

La partita e l’esplosione della tensione

L’evento aveva registrato il tutto esaurito in poco più di venti minuti, complice l’ingresso gratuito su prenotazione online. Sugli spalti un pubblico numeroso, attirato anche dalla presenza di Fabio Quagliarella, ospite d’eccezione della serata.

La gara era arrivata agli ultimi minuti con il Napoli Creators in svantaggio per 5-4. Secondo diverse testimonianze riportate da Il Mattino, durante un’azione offensiva dei partenopei un pallone sarebbe stato lanciato in campo dalla panchina avversaria, episodio che avrebbe fatto esplodere la tensione. In pochi istanti la situazione è degenerata: giocatori, membri delle panchine e alcune persone presenti sugli spalti sono entrati in contatto dando vita a una rissa generalizzata.

Momenti di forte concitazione hanno portato anche all’invasione del terreno di gioco, con parte del pubblico che ha scavalcato le recinzioni. Diversi video diffusi sui social mostrano scene di caos e paura, con decine di persone coinvolte prima che la situazione venisse riportata sotto controllo.

Chi è Mirko Fusco

La vittima dell’aggressione è Mirko Fusco, tra i volti più noti del panorama YouTube napoletano. Con il nickname mirkof93 conta 157mila follower su Instagram ed è membro dei Fius Gamer, gruppo di tre youtuber napoletani che vanta 1,37 milioni di iscritti su YouTube.

Mirko fa parte anche degli Elites, gruppo di youtubers che conta 662mila iscritti su YouTube e 142mila follower su Instagram. Oltre all’attività online, è uno dei componenti dei Napoli Creators, squadra di calcio amatoriale formata da influencer partenopei come i Fius Gamer, ShaleBoom, Patrizio Chianese, Super Allan e altri volti noti del web. La squadra ha già partecipato alla Youtuber League e da quest’anno prenderà parte alla Creator League, nuovo nome della competizione. Mirko vanta anche presenze nella Nazionale Creators, confermando il suo ruolo centrale nel movimento calcistico legato al mondo social.

Molto seguito e amato dai giovani, Mirko è una presenza fissa su YouTube Italia da anni. Insieme ai Fius Gamer e ad altri amici e influencer, realizza video reaction alle partite del Napoli, contenuti che negli anni hanno consolidato una community numerosa e affezionata. L’episodio di violenza che lo ha visto coinvolto ha scosso profondamente fan e colleghi.