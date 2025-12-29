Chi sono i 10 uomini più ricchi del mondo, dominano gli americani

PUBBLICITÀ

Il divario di ricchezza continua ad allargarsi. Sempre più persone entrano nella classe degli ultraricchi. Ma in cima c’è un livello ancora più esclusivo. Nel mondo esistono migliaia di individui con oltre 1 miliardo di dollari sul conto. Solo un gruppo ristretto però, i supermiliardari, sta vivendo una crescita patrimoniale senza precedenti.

Chi sono i supermiliardari e dove vivono

Secondo un’analisi del 21 novembre di Altrata, condivisa in esclusiva con Fortune, oggi ci sono 29 supermiliardari con patrimoni superiori ai 50 miliardi di dollari. La maggior parte vive negli Stati Uniti.

Il patrimonio medio dei miliardari cresce da tre anni consecutivi. Ma la ricchezza si concentra sempre più nelle mani di pochi. Nel 2026 la popolazione globale dei miliardari è aumentata del 5,6%, raggiungendo quota 3.508. Oltre la metà possiede però tra 1 e 2 miliardi. Il 17% dei miliardari con più di 5 miliardi controlla il 62% dell’intero patrimonio del gruppo.

Se i supermiliardari unissero le loro fortune, arriverebbero a 4.130 miliardi di dollari, quasi quanto la valutazione di Nvidia.

Diciannove di loro vivono negli Stati Uniti. Tre sono in Cina. Due si trovano in India. Due in Francia. Uno in Spagna. Un altro si divide tra più Paesi.

L’AI come motore della nuova ricchezza

Gli Stati Uniti restano il cuore della nuova ricchezza. L’esplosione dell’intelligenza artificiale ha rafforzato questo primato. Elon Musk, oggi l’uomo più ricco del mondo, ha visto il patrimonio crescere grazie ai successi di Tesla e SpaceX. Potrebbe guadagnare ancora di più dopo l’approvazione del suo compenso record da 1.000 miliardi di dollari.

Larry Ellison, secondo uomo più ricco con 286,5 miliardi, ha beneficiato delle performance di Oracle, dove detiene il 40%. La società oggi cavalca il boom dell’AI.

Negli ultimi dieci anni i miliardari della tecnologia hanno aumentato la loro ricchezza di quasi il 200%. Chi lavora nell’intrattenimento ha registrato un +150%.

Altrata osserva che il settore tech domina la fascia più ricca dei miliardari. Il boom dell’AI continua a spingere in alto i patrimoni di Musk, Ellison, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Larry Page.

1. Elon Musk

Patrimonio netto: 415,6 miliardi di dollari

Fonte: Tesla, SpaceX, xAI, X

Età: 53

Residenza: Austin, Texas

Cittadinanza: U.S.A.

2. Larry Ellison

Patrimonio netto: 270,9 miliardi di dollari

Fonte: Oracle

Età: 80

Residenza: Woodside, California

Cittadinanza: U.S.A.

3. Mark Zuckerberg

Patrimonio netto: 253 miliardi di dollari

Fonte: Meta (Facebook)

Età: 41

Residenza: Palo Alto, California

Cittadinanza: U.S.A.

4. Jeff Bezos

Patrimonio netto: 240,9 miliardi di dollari

Fonte: Amazon

Età: 61

Residenza: Miami, Florida

Cittadinanza: U.S.A.

5. Larry Page

Patrimonio netto: 178,3 miliardi di dollari

Fonte: Google

Età: 52

Residenza: Palo Alto, California

Cittadinanza: U.S.A.

6. Sergey Brin

Patrimonio netto: 165,9 miliardi di dollari

Fonte: Google

Età: 51

Residenza: Los Altos, California

Cittadinanza: U.S.A.

7. Bernard Arnault

Patrimonio netto: 154,1 miliardi di dollari

Fonte: LVMH / beni di lusso

Età: 76

Residenza: Parigi

Cittadinanza: Francia

8. Steve Ballmer

Patrimonio netto: 151,3 miliardi di dollari

Fonte: Microsoft, LA Clippers, investimenti

Età: 69

Residenza: Hunts Point, Washington

Cittadinanza: U.S.A.

9. Jensen Huang

Patrimonio netto: 150,4 miliardi di dollari

Fonte: semiconduttori

Età: 62

Residenza: Los Altos, California

Cittadinanza: U.S.A.

10. Warren Buffett

Patrimonio netto: 150,4 miliardi di dollari

Fonte: Berkshire Hathaway

Età: 95

Residenza: Omaha, Nebraska

Cittadinanza: U.S.A.