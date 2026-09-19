Choc a Napoli, 21enne inseguito e accoltellato alle spalle: corsa in ospedale

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I Carabinieri sono intervenuti nell’Ospedale Pellegrini per un 21enne, già noto alle forze dell’ordine, ferito alla schiena da un’arma da taglio.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare sembrerebbe che il ragazzo sia stato inseguito da alcune persone all’altezza dell’incrocio in via Giacomo Savarese (quartiere Pendino) per poi essere colpito alle spalle.

Il 21enne, ricoverato per “ricoverato per ferite da arma da taglio in zona lombare e dorsale”, non è in pericolo di vita.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli- Stella per ricostruire la dinamica.