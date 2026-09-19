Si ripete il miracolo di San Gennaro, il sangue si è sciolto alle 10.04

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Si è sciolto il sangue di San Gennaro. Alle ore 10.04 è arrivato l’annuncio più atteso dai fedeli riuniti nel Duomo di Napoli per le celebrazioni dedicate al Santo Patrono della città. Si ripete dunque il prodigio della liquefazione del sangue. La notizia è stata accolta dai fedeli presenti nella Cattedrale, gremita già dalle prime ore della mattina. In tanti hanno raggiunto il Duomo per assistere al rito e attendere il momento dell’annuncio.

Poco prima, il cardinale di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, aveva ricevuto tra le mani l’ampolla con il sangue del Santo, baciandola prima di dirigersi verso l’altare maggiore della Cattedrale. Alla celebrazione erano presenti anche le istituzioni cittadine e regionali. In prima fila il sindaco di Napoli e presidente della Deputazione di San Gennaro, Gaetano Manfredi, e il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, insieme agli assessori comunali Teresa Armato e Maura Striano.

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Il rito del 19 settembre è particolarmente atteso perché coincide con la festa di San Gennaro e con l’anniversario del suo martirio. Dopo la celebrazione, il cardinale Battaglia mostrerà le ampolle ai fedeli e alla città. Nel corso della giornata il sangue resterà poi esposto alla venerazione dei fedeli.