Tragico incidente in scooter a Melito, il 16enne Emanuele è in coma

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Ore di forte apprensione a Melito per Emanuele, il 16enne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo via Roma, nei pressi dell’ex Banco di Napoli. Il ragazzo è ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Umberto I, dove i medici hanno deciso di indurre il coma farmacologico. Lo riporta Il Mattino.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause non ancora chiarite, si è scontrato con un’auto che procedeva nello stesso tratto di strada. L’impatto è stato estremamente violento: il ragazzo è stato sbalzato sull’asfalto mentre il mezzo è andato distrutto.

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Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento urgente in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale, guidati dalla comandante Annamaria Pagliuca, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica.

Alla guida dell’auto coinvolta c’era una donna, anch’essa accompagnata in ospedale e sottoposta ai test alcolemici e tossicologici previsti. Gli esiti degli accertamenti sono attesi nelle prossime ore e potrebbero risultare determinanti per le indagini.

Non si tratta di un caso isolato: via Roma si conferma purtroppo un’arteria a rischio. Solo il 19 aprile scorso, nello stesso tratto al confine con Secondigliano, un altro grave incidente aveva coinvolto il 20enne Domenico Nikolic, rimasto a lungo in coma dopo uno scontro tra la sua moto e una Jeep.

Due episodi ravvicinati che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale in città, mentre l’intera comunità resta in attesa di notizie sulle condizioni del giovane.