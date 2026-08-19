Choc nel Napoletano, anziano aggredito dopo un tamponamento

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Un banale incidente stradale, nato da un semplice graffio a un’auto, si sarebbe trasformato in un’aggressione ai danni di un anziano a Santa Maria la Carità. La scena è stata immortalata dalle telecamere comunali di videosorveglianza, i cui filmati avrebbero permesso agli investigatori di risalire al presunto responsabile. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato con fermezza l’accaduto: «Per un graffio a un’auto non si può aggredire un essere umano».

Borrelli ha definito l’episodio «vergognoso e ingiustificabile», sottolineando come una discussione nata da un motivo del tutto futile sia sfociata nella violenza contro una persona anziana. Il deputato ha inoltre evidenziato l’importanza delle immagini della videosorveglianza per individuare il presunto aggressore e auspicato che la magistratura proceda rapidamente. «Gli anziani vanno tutelati, sempre», ha concluso Borrelli, chiedendo fermezza nei confronti di chi ricorre alla violenza per strada.

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