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Choc nella notte, incendiata l’auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Choc nella notte, incendiata l'auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino
Choc nella notte, incendiata l'auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino
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Ancora un’auto di un poliziotto incendiata, ancora un atto di intimidazione nei confronti di un servitore dello Stato. Stavolta a essere stato preso di mira è Raffaele Andrea D’Ambrosio, comandante della polizia municipale di Casandrino da pochi mesi, comune sotto la direzione dei commissari prefettizi.

Ignoti, probabilmente con i volti coperti, ieri sera si sono avvicinati all’auto privata di D’Ambrosio, parcheggiata sotto la sua abitazione, a Casalnuovo, e le hanno appiccato il fuoco.

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L’auto, una Ford C-Max, è stata distrutta ed è stata danneggiata anche una vettura parcheggiata vicino. L’attentato è avvenuto mentre l’ufficiale dei caschi bianchi si trovava nella sua casa con la moglie e i figli piccoli. Indagano le forze dell’ordine.

D’Ambrosio occupa da pochi mesi l’incarico di comandante della polizia municipale di Casandrino. Per un anno e mezzo è stato impegnato sia come funzionario che come responsabile della polizia municipale di Pomigliano.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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