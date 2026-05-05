Choc nella notte, incendiata l’auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino

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Ancora un’auto di un poliziotto incendiata, ancora un atto di intimidazione nei confronti di un servitore dello Stato. Stavolta a essere stato preso di mira è Raffaele Andrea D’Ambrosio, comandante della polizia municipale di Casandrino da pochi mesi, comune sotto la direzione dei commissari prefettizi.

Ignoti, probabilmente con i volti coperti, ieri sera si sono avvicinati all’auto privata di D’Ambrosio, parcheggiata sotto la sua abitazione, a Casalnuovo, e le hanno appiccato il fuoco.

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L’auto, una Ford C-Max, è stata distrutta ed è stata danneggiata anche una vettura parcheggiata vicino. L’attentato è avvenuto mentre l’ufficiale dei caschi bianchi si trovava nella sua casa con la moglie e i figli piccoli. Indagano le forze dell’ordine.

D’Ambrosio occupa da pochi mesi l’incarico di comandante della polizia municipale di Casandrino. Per un anno e mezzo è stato impegnato sia come funzionario che come responsabile della polizia municipale di Pomigliano.